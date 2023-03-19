Москва, 19 марта, 2023, 14:20 — ИА Регнум. В вопросе о ситуации в Донбассе Россию водили за нос с 2014 года, заявил 19 марта президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» канала «Россия 1».

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Россия рассчитывала решить вопрос мирно, но Киев и Запад не собирались этого делать, Украину накачивали оружием и готовили к боевым действиям, добавил президент.

«Никто из наших так называемых партнеров и не собирался ничего решать мирными средствами», — отметил он.

Как сообщалось ранее, во время поездки в Мариуполь 19 марта Владимир Путин, комментируя данные о минировании ВСУ тел погибших и зданий больниц, заявил, что «нормальные люди так не делают».