Москва, 19 марта, 2023, 14:20 — ИА Регнум. С 2014 года Россия много сделала для укрепления своей экономики и развития импортозамещения. Об этом 19 марта заявил президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«За эти предыдущие годы мы очень много сделали с точки зрения импортозамещения, по критически важным направлениями жизнедеятельности страны», — сказал Путин.

Он отметил, что была укреплена финансовая система, работает карта «Мир», банки наращивают свои возможности, благодаря чему, «несмотря на ожидания противника, ничего не рухнуло».

Также глава государства отметил, что сейчас рекордный урожай зерновых, которого не было в 2014 году. По его словам, это произошло благодаря не только погодным условиям, но и целенаправленной работе в течение многих лет.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Россия вошла в десятку крупнейших экспортёров товаров в мире.