Брюссель, 19 марта, 2023, 14:24 — ИА Регнум. КНДР никогда не сможет стать ядерной державой в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД G7.

The White House Саммит G7

В документе отмечается, что «Северная Корея не может и никогда не получит статус ядерной державы в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия. Мы вновь призываем Северную Корею приступить к значимой дипломатии для денуклеаризации и принять неоднократные предложения к диалогу, выдвигаемые Японией, США и Южной Кореей».

Главы МИД G7 призвали всех стран — членов ООН полностью и эффективно исполнять резолюции, а членов Совета безопасности ООН следовать своим обязательствам.

Министры озаботились «серьёзной гуманитарной ситуацией в Северной Корее» и намерены взаимодействовать со всеми сторонами для установления мира и стабильности на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в КНДР Александр Мацегора считает, что США и их сателлиты своими агрессивными действиями нагнетают обстановку на Корейском полуострове и подводят её к крайне опасной грани.