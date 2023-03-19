Москва, 19 марта, 2023, 14:13 — ИА Регнум. То, что президент России Владимир Путин увидел при посещении музея-заповедника «Херсонес Таврический», является лишь началом строительства комплекса. Об этом 19 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это лишь начало строительства этого огромного комплекса «Херсонес Таврический», но начало хорошее, и работа будет продолжаться», — сказал Песков.

По его словам, для этой работы есть и финансирование, и планы по развитию комплекса. Он отметил, что это будет религиозный, архитектурный и исторический центр.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта Путин осмотрел в Севастополе историко-архитектурный парк «Херсонес Таврический» и филиал «Артека».

В рамках крупномасштабной реконструкции и расширения музея-заповедника будет создан музейно-просветительский комплекс, в который войдут археологический и паломнический центры, Византийский квартал, храм-парк, амфитеатр, а также ряд музеев.