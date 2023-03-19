Песков назвал основную цель поездки Путина на командный пункт в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, , 14:11 — REGNUM Визит президента России Владимира Путина на командный пункт специальной военной операции в Ростове-на-Дону заранее не планировался, 19 марта сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Эту поездку ни по линии администрации, ни по линии Министерства обороны никто заранее не планировал, и дело в том, что в штабе СВО работа ведётся круглые сутки», — уточнил Песков.

По словам пресс-секретаря, в течение суток в командном пункте несколько раз проходят доклады по направлениям, как раз к такой сессии президент и успел. Путин выслушал обстоятельный доклад по направлениям и достаточно долго говорил с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым, добавил Песков.

«Основная цель поездки на командный пункт в Ростове-на-Дону — посмотреть на работу командного пункта в обычном режиме», — резюмировал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Пескова, у президента России Владимира Путина запланированы визиты в регионы страны.