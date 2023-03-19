Москва, 19 марта, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Россия во втором квартале 2023 года откроет торговое представительство в Эфиопии, также идёт работа по созданию торгового представительства в Нигерии. Об этом 19 марта заявил первый заместитель главы Минпромторга России Василий Осьмаков на Международной парламентской конференции «Россия-Африка» в рамках круглого стола «Законодательный ответ на экономические вызовы».

Михаил Метцель/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Федеративной Республики Нигерии Мухаммаду Бухари во время встречи на полях саммита «Россия — Африка»

«В прошлом году был начат маневр с точки зрения распределения торгпредств. Во втором квартале текущего года планируется открыть торговое представительство в Эфиопии, решение правительства принято. Ведется работа по учреждению торгпредства в Нигерии и изучаем другие страны», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, на территории Африки разместят два российских телескопа для наблюдения за космическим мусором. Росатом и ряд африканских стран обсуждают применение АЭС малой мощности (АСММ), включая плавучие станции поскольку на африканском континенте энергосети не так развиты, как в Европе, поэтому проекты малой мощности, а также проекты плавучих АЭС и теплоэлектростанций будут востребованы, это оптимальное решение.