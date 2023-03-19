Москва, 19 марта, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления министра юстиции ФРГ Марко Бушманна об аресте президента России Владимира Путина в случае его визита в страну.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, любые решения Международного уголовного суда (МУС) являются юридически ничтожными. Он уточнил, что Россия не признаёт их.

Ранее федеральный министр юстиции Марко Бушманн объявил, что выполнит требования ордера на арест и арестует президента России Владимира Путина, если его нога ступит на территорию Германии. Он добавил, что выполнит требование Международного уголовного суда (МУС), если Путин прибудет в Германию, поскольку государство подчиняется юрисдикции суда.