Москва, 19 марта 2023, 14:00 — REGNUM Следственный комитет России фиксирует все преступления киевского режима, сообщил 19 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Следственный комитет РФ
Следственный комитет РФ
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы знаем, что ведется работа СК, фиксируются все преступления киевского режима, ведется очень напряженная скрупулезная кропотливая работа», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о создании трибунала по преступлениям киевского режима.

По его словам, материалы проделанной работы СК смогут лечь в основу такого трибунала.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Украины и депутат Рады нескольких созывов Николай Азаров обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в продажности, равнодушии к народу, некомпетентности и призвал за все действия привлечь президента к уголовному трибуналу.