Песков ответил на вопрос о создании трибунала по преступлениям киевского режима

Москва, , 14:00 — REGNUM Следственный комитет России фиксирует все преступления киевского режима, сообщил 19 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы знаем, что ведется работа СК, фиксируются все преступления киевского режима, ведется очень напряженная скрупулезная кропотливая работа», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о создании трибунала по преступлениям киевского режима.

По его словам, материалы проделанной работы СК смогут лечь в основу такого трибунала.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Украины и депутат Рады нескольких созывов Николай Азаров обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в продажности, равнодушии к народу, некомпетентности и призвал за все действия привлечь президента к уголовному трибуналу.