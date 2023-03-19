Мариуполь, ДНР, 19 марта, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Во время поездки президента России Владимира Путина в Мариуполь его не сопровождал кортеж, рассказал журналистам 19 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Цитата из видео «Путин в Мариуполе» Путин за рулем. Мариуполь

Глава государства соблюдал все Правила дорожного движения, перемещаясь по городу, отметил он.

Поездка в Мариуполь не планировалась, как не рассматривались заранее и перемещения по городу, сказал Песков. Получилась полноформатная рабочая поездка, добавил он.

Как сообщалось ранее, Путин посетил Мариуполь в ночь на 19 марта. Президент провел рабочее совещание, осмотрел ряд восстановленных объектов и пообщался с местными жителями.