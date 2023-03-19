Москва, 19 марта, 2023, 13:58 — ИА Регнум. У президента России Владимира Путина запланированы визиты в регионы страны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Журналисты поинтересовались у него, будут ли визиты президента России в другие регионы.

Песков пояснил, что в течение ближайших двух-трех недель в планах визиты есть.

Он уточнил, что об этом будет дополнительно сообщаться.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин побывал в Мариуполе. Его поездка в этот город проходила в субботу вечером 18 марта и в ночь на воскресенье 19 марта. Президент России Владимир Путин даст поручения решить проблемы, о которых рассказали ему жители Мариуполя.