Калуга, 19 марта, 2023, 13:53 — ИА Регнум. В Калужской области найдены тела двух провалившихся под лёд мальчиков, сообщили 19 марта в региональной прокуратуре.

Дарья Драй ИА REGNUM Табличка «Выход на лед запрещен»

По данным надзорного ведомства, 18 марта пять детей провалились под лёд на реке Протва, двое из них погибли, троих спасли.

Сообщалось, что школьники пошли на реку понаблюдать таяние льда и прошли к центру реки, там лёд под ними проломился. Погибшим мальчикам было 11 и 12 лет.

«Сегодня в реке Протва обнаружены тела обоих детей», — сообщили в прокуратуре.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Ростове-на-Дону дети провалились под лёд на реке Мёртвый Донец. Утонувшим школьникам было 10 и 12 лет.