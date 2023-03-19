Белград, 19 марта, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич не верит, что Сербия войдёт в состав Евросоюза до конца его президентского срока. Об этом он заявил 19 марта во время обращения к нации.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

«Не верю, что Сербия сможет вступить в ЕС до конца моего президентского мандата», — сказал он.

Напомним, что президентский срок Вучича истекает в 2027 году.

Как сообщало ИА REGNUM, житель США и уроженец Сербии активист Милош Райчкович осудил противостояние Вашингтона с Москвой и призвал к расформированию Организации Североатлантического договора (НАТО).