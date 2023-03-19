Явка на выборы в парламент Казахстана превысила 50% за четыре часа до конца голосования

Астана, , 13:50 — REGNUM Явка на внеочередных парламентских выборах в Казахстане составила 51,98% за четыре часа до конца голосования. Об этом 19 марта сообщил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Асылбек Смагулов на брифинге.

Парламентские выборы в Казахстане © Юлия Нитченко/ТАСС

«По состоянию на 16:00 избирательные бюллетени получили 51,98% от общего количества избирателей, включенных в списки», — сказал Смагулов.

Голосование проводится с 07:00 до 20:00 по местному времени (с 04:00 до 17:00 мск) и считается состоявшимся при любой явке.

Напомним, 19 марта в Казахстане проходят выборы депутатов нижней палаты парламента и местных представительных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пяти городах России открылись участки для голосования на внеочередных парламентских выборах в Казахстане.