Москва, 19 марта, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Поездка президента России Владимира Путина в Мариуполь проходила вечером в субботу, 18 марта, и в ночь на воскресенье, 19 марта, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это было поздно-поздно вчера и сегодня ночью, собственно», — уточнил Песков.

По словам представителя Кремля, по сути, у Путина получилась полноформатная рабочая поездка, хотя изначально планы были иные. Так, Путин намеревался только осмотреть жилой комплекс, но потом решил зайти в гости к мариупольцам.

Также спонтанно он поехал осматривать памятник героям Великой Отечественной войны, потом парк, который выходит на яхт-клуб.

В ходе обсуждения с вице-премьером Маратом Хуснуллиным дальнейших планов по развитию городской среды Путин сам перемещался за рулём и по ходу давал поручения, этого в планах не было. Президент получил комплексный доклад по развитию дорог, строительству зданий, количеству работающих, условиях труда.

Не было запланировано и посещение филармонии, эта идея тоже родилась по ходу поездки, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках своей первой поездки в Донбасс президент Путин посетил Мариуполь. В частности, он зашёл в квартиру в одном из новых домов и пообщался с жителями.