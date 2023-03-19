Магадан, 19 марта, 2023, 13:59 — ИА Регнум. В Магадане ввели режим ЧС в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом 19 марта написал мэр Магадана Юрий Гришан в своём телеграм-канале.

Magadangorod.ru Юрий Гришан

По его словам, в городской администрации прошло заседание комиссии по ЧС.

В связи с неблагоприятными погодными условиями и ситуацией на дорогах и во дворах было принято решение с 18:00 19 марта ввести режим ЧС.

«Сейчас доложили, что последствие ветра и потепление создали проблему под кровлями от наледи и снегообразования», — отметил он.

Напомним, что в Магадане с начала текущей недели выпала полуторамесячная норма снега. Коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы в связи с пришедшей в регион чередой снежных циклонов с Японского моря.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в январе из-за сильного ветра с метелью в Магаданской области объявили экстренное предупреждение. Кроме того, сообщалось о риске деформации и разрушения ледового поля припая Охотского моря бухт Гертнера и Нагаево. Скорость ветра с метелью на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского муниципальных округов, а также в Магадане и в Ольском городском округе ожидалась в районе 17–22 м/с.