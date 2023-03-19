Москва, 19 марта, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Россия намеревается создать в Африке лизинговую компанию, сообщил 19 марта первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

Александр Гальперин/РИА Новости Бренд «Газпромбанк»

«Сейчас мы выбираем место базирования для этой лизинговой компании, потому что есть такая особенность у африканского рынка, там очень много всего берут в лизинг: от самолётов до вендинговых машин», — уточнил он.

По словам Осьмакова, опорной компанией, скорее всего, станет «Газпромбанк лизинг». Соответствующие мероприятия заложены в плане модификации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», заключил представитель ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам помощника главы президента России по международным делам Юрия Ушакова, Владимир Путин 20 марта выступит на второй международной парламентской конференции «Россия — Африка». Российский лидер примет участие в конференции очно.