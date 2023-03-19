Париж, 19 марта, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Рейтинг президент Франции Эммануэля Макрона за последний месяц снизился с 32% до 28%, таковы опубликованные 19 марта результаты опроса IFOP.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Социологи убеждены, что основной причиной снижения рейтинга является повышение пенсионного возраста в стране. Рейтинг достиг минимальных с 2019 года значений — тогда в стране шли протесты «желтых жилетов».

Как сообщалось ранее, правительство Франции в обход голосования в парламенте повысило пенсионный возраст на два года, до 64 лет, что вызвало волну протестных акций в Париже и других городах страны.