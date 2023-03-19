Москва, 19 марта, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Законопроект, приравнивающий граждан, награждённых знаком «Житель осаждённого Сталинграда», к категории ветеранов Великой Отечественной войны, одобрило правительство РФ. Об этом 19 марта сообщается на сайте правительства.

Сталинград. Август 1942

Согласно законопроекту, люди, награждённые этим знаком, будут относиться к категории ветеранов Великой Отечественной войны.

На них будут распространяться меры социальной защиты, которые предоставляются жителям блокадного Ленинграда и осаждённого Севастополя.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что награждённые знаком «Житель осаждённого Сталинграда» граждане будут обеспечены льготами и социальными гарантиями наравне с ветеранами Великой Отечественной войны.