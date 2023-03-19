Лондон, 19 марта, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Результаты расследования жалоб на агрессивное обращение заместителя премьер-министра, министра юстиции Великобритании Доминика Рааба с подчиненными чреваты его отставкой. Об этом 19 марта сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источник в кабинете министров.

Tejas Sandhu/Global Look Press Доминик Рааб

Известно, что расследованием занимается королевский адвокат Эдам Толли, который отчитывается напрямую перед премьер-министром Риши Сунаком. Он должен представить доклад до того, как парламент уйдёт на пасхальные каникулы 30 марта. Как отмечает издание, официальные лица, близкие к расследованию, удивлены жалобами некоторых подчинённых министра. Они признались, что испытывали недомогание перед встречами с начальником, кто-то даже задумывался наложить на себя руки.

По официальным данным, ведётся расследование восьми жалоб, по неофициальным данным — 24 жалоб. В статье издания отмечается, Борис Джонсон, будучи премьером, делал предупреждения нынешнему министру юстиции и дал показания в рамках расследования. Сам Доминик Рааб отрицает вину и настаивает, что всегда был нетерпим к проявлению агрессии на работе.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен выдать общественности «сенсационные» доказательства того, что он не причастен к вечеринкам во время пандемии коронавируса.