Мелитополь, 19 марта, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Российские военнослужащие уничтожили несколько десятков военных ВСУ в Пологовском районе Запорожской области. Об этом 19 марта написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, боевики ВСУ попытались вновь атаковать в южном — юго-восточном пригороде Орехова, между Новоданиловкой и Малой Токмачкой.

Он отметил, что две бронегруппы 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, части 129-й и 106-й бригад территориальной обороны пробуют при помощи разведки боем прощупать оборону Вооружённых сил России в этом районе.

Рогов уточнил, что колонну ВСУ обнаружили с воздуха, по ней отработали российские артиллеристы.

«Потери нацистов составили не менее четырех БТР М113 и несколько десятков боевиков», — отметил политик, напомнив, что не прошло и четырёх дней с момента предыдущей разведки боем, которую предпринимали боевики ВСУ на этом направлении.

Он уточнил, что тогда боевики также были обнаружены, по ним работали российские артиллеристы.

Как передавало ИА REGNUM, группировка «Юг» уничтожила бронегруппы ВСУ на донецком направлении.