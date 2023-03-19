Тель-Авив, Израиль, 19 марта, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Певец Валерий Меладзе собирает полные залы в Израиле, а сообщения о его провальных концертах распространяют лгуны. Об этом покинувшая Россию певица Алла Пугачёва написала в социальной сети.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Валерий Меладзе

Ранее появились сообщения о том, что концертный тур Меладзе по Израилю не задался. Так, в одном из городов зрители не заполнили зал, рассчитанный всего на 800 мест.

«Должна огорчить врунов, говорящих о «провальных» концертах Валерия Меладзе в Израиле. Это был праздник!» — написала Пугачёва на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Она добавила, что песни Меладзе с годами становятся «вкуснее и ценнее», и опубликовала видео из заполненного зрителями зала.

Как сообщало ИА REGNUM, Валерий Меладзе оскандалился после выступления на корпоративном мероприятии в Дубае и теперь выступает за пределами РФ. Он ответил на приветствие украинских националистов, которое кто-то выкрикнул из зала. Видеозапись этого эпизода быстро разлетелась в Сети, поступок певца осудили и предложили лишить его почётных званий. Сенатор Елена Афанасьева потребовала отобрать у певца российское гражданство.