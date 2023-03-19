Луганск, 19 марта, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко вместе с помощником президента РФ Владимиром Мединским посетили мемориалы в Луганской Народной Республике. Об этом 19 марта сообщил врио губернатора ЛНР Леонид Пасечник.

Официальный Телеграм-канал Леонида Пасечника Сергей Кириенко и помощник Президента РФ Владимир Мединский посетили мемориалы «Не забудем, не простим»

Делегация посетила мемориалы «Не забудем, не простим», где захоронены защитники Луганщины, а также мирное население, погибшие от рук националистов, и «Острая могила», установленная в память о героях Гражданской и Великой Отечественной войны.

Реконструкция памятников запланирована совместно с Российским военно-историческим обществом, средства направят из резервного фонда президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года в Луганске открыли памятник строителям, погибшим при защите Донбасса. Мемориал представляет собой карту ЛНР, которую дополняют строительная и военная каски.