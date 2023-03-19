Москва, 19 марта, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Российский общественный деятель Антон Коробков-Землянский заподозрил певца Валерия Меладзе в финансировании ВСУ и попросил правоохранительные органы проверить, куда идут средства исполнителя от его концертов. Об этом 19 марта пишет «Комсомольская правда».

Okras Валерий Меладзе

По информации издания, Следственный комитет России передал в ГУ МВД России по городу Москве обращение общественного деятеля о проверке Валерия Меладзе.

«Одно дело, что заслуженный артист России Валерий Меладзе делает высказывания, плохо соотносимые с его званиями и официальным статусом члена Общественной палаты Красногорска, другое дело — куда идут заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае средства. Не на финансирование ли украинской армии?» — приводят журналисты слова заявителя.

Как передавало ИА REGNUM, в январе 2023 года депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) попросил Генпрокурора Игоря Краснова дать оценку высказываниям певца Валерия Меладзе. Певец Валерий Меладзе, выступая на корпоративном мероприятии в Дубае, произнес «героям слава!» в ответ на кричалку «слава Украине». По информации журналистов, один из гостей попросил Меладзе передать привет его жене и сказал: «Слава Украине», певец ответил: «Героям слава». Уточняется, что позже певец пытался выйти из ситуации, заявив, что здесь собрались «не для политики».