Москва, 19 марта, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов хотели разместить военных и базу Североатлантического альянса в Крыму, напомнил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Никто иной как [действующий президент США Джо] Байден в 2015 году — он еще был вице-президентом тогда — сказал, что Крым — это же прекрасное место для размещения американских военных», — сказал Пушков.

Сенатор добавил, что после распада СССР НАТО начало стремительно продвигаться к российским границам.

«Уже вся Европа захвачена НАТО, и вот оно подбирается, следующие — Украина и Грузия», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушков заявил, что Китай сделал выбор в пользу продвинутого стратегического партнёрства с Россией, несмотря на давление и попытки запугивания со стороны Запада.

Он прокомментировал публикации в западной прессе в преддверии визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.