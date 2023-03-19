Ростов-на-Дону, 19 марта, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Поездка президента России Владимира Путина на командный пункт специальной военной операции в Ростове-на-Дону не планировалась и не готовилась заранее, заявил журналистам 19 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

Основной целью было посмотреть, как работает командный пункт в обычном режиме, отметил он.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин провел совещание на командном пункте СВО в Ростове-на-Дону, а также принял доклады начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и других руководителей Вооруженных сил России. В ответ на соответствующий вопрос Герасимова президент заявил, что будет слушать военачальников столько времени, сколько потребуется.