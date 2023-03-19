Дамаск, 19 марта, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад 19 марта прибыл в ОАЭ для переговоров с президентом страны Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном. Об этом сообщили в канцелярии сирийского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

«Президент Башар Асад прибыл сегодня днем в Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом…» — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

Уточняется, что по прибытии в аэропорт Асада принял президент ОАЭ. В состав делегации Сирии входит ряд министров, а также временно поверенный в делах сирийского посольства в Абу-Даби.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против президента Сирии Башара Асада, соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Зеленского 18 марта. Тем же указом введены санкции еще против 299 физических и 141 юридического лица.