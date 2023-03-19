Москва, 19 марта, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Парагвайский защитник московского футбольного клуба «Спартак» Алексис Дуарте назвал две вещи в России, вызвавшие у него удивление. Об этом 19 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексис Дуарте. AFP 2023 / NORBERTO DUARTE

«Назову две вещи, которые удивили меня в России. Первое: Москва — это красивый и прекрасный город. Я удивился в хорошем смысле этого слова. Второе будет банально — холод», — сказал Дуарте.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2023 года Дуарте перешёл в «Спартак» из парагвайского клуба «Серро Портеньо».

22-летний футболист уже сыграл два матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), не отметившись результативными действиями.