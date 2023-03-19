Мелитополь, 19 марта, 2023, 13:05 — ИА Регнум. ВСУ предпринимают очередную попытку наступления в Запорожской области, сообщил 19 марта в своем телеграм-канале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

«Опять нацистские черти лезут на Запорожском фронте. Очередная разведка боем», — написал он.

Ранее телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что бронегруппа ВСУ предприняла попытку атаковать позиции российских войск в Запорожской области.