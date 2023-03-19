Москва, 19 марта, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин даст поручения решить проблемы, о которых рассказали ему жители Мариуполя, сообщил 19 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам представителя Кремля, во время общения с Путиным жители Мариуполя ставили вопросы, которые связаны с задержкой выплат заработных плат, оформления гражданства РФ и оформления российских паспортов.

«Президент даст поручения разобраться с ситуацией», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин посетил город Мариуполь.

Путин встретился с жителями города, которые получили новые квартиры. Он пообщался с новосёлами, а после приглашения одной из семей зашёл к ним домой.