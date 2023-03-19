Донецк, 19 марта, 2023, 13:17 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике восстановят мемориал жертвам фашизма. Об этом 19 марта сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

(сс) Сергей Фазульянов Мемориал у шурфа шахты № 4/4-бис

По его словам, к 80-й годовщине освобождения Донбасса пройдет реконструкция мемориала шахты №4/4-бис — второго по массовости места захоронения жертв фашизма после Бабьего Яра.

От рук немецких оккупантов в 1942–1943 годах здесь погибли 75 тысяч человек, напомнил Пушилин.

Реконструкция памятника пройдёт под эгидой Российского военно-исторического общества, средства выделяются из резервного фонда президента России Владимира Путина.

«Масштабы произошедшей здесь трагедии столь велики, что этот мемориал должен стать местом особого почитания памяти погибших. Важно, чтобы наши дети и внуки не забывали о преступлениях фашизма…» — добавил врио губернатора ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне планируют привести в порядок и обеспечить газом мемориалы Вечный огонь и Огонь памяти. Для этого создана рабочая группа.