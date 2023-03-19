Москва, 19 марта, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Китай сделал выбор в пользу продвинутого стратегического партнёрства с Россией, несмотря на давление и попытки запугивания со стороны Запада. Об этом глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил 19 марта в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Он прокомментировал публикации в западной прессе в преддверии визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Так, телекомпания CNN указала на растущую настороженность западных лидеров по отношению к углублению партнёрства Пекина и Москвы, а американское издание The Hill заявило, что предстоящие переговоры глав России и КНР «бросают вызов США и их союзникам».

«Западные страны пытаются запугать Китай тем, что его дальнейшее сближение с Россией обрушит и без того напряжённые отношения между Китаем и Западом, прежде всего с США. Однако, судя по всему, эти предупреждения не оказывают сильного влияния на Пекин», — написал Пушков.

Сенатор подчеркнул, что руководство Китая предпочло «крепкое, как скала», продвинутое стратегическое партнёрство с Россией. Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что китайско-российские отношения должны развиваться тем устойчивее, чем неспокойнее становится в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву запланирован на 20–22 марта. Он и президент России Владимир Путин подпишут важные документы и обсудят актуальные вопросы развития стратегического взаимодействия двух государств.