Орехов, Запорожская область, 19 марта, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Бронегруппа ВСУ предприняла попытку атаковать позиции российских войск в Запорожской области. Об этом 19 марта сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Бронегруппа ВСУ снова предпринимает попытку атаковать позиции российских войск в Пологовском районе Запорожской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российская разведка вовремя обнаружила силы врага, под городом Орехов идёт ожесточённый бой.

Также отмечается, что украинские войска предпринимают попытку прорыва в том же районе у Орехова, где «несколько дней назад командование ВСУ бросило на убой ротную тактическую группу с танками и БМП, которую мгновенно уничтожила армия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группировка «Юг» уничтожила бронегруппы ВСУ на донецком направлении.