Донецк, 19 марта, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и врио главы ДНР Денис Пушилин возложили цветы на Алее героев кладбища «Донецкое море», сообщил Пушилин 19 марта в своем телеграм-канале.

Александр Рюмин/ТАСС Могилеа Александра Захарченко. Алея героев, кладбища «Донецкое море». ДНР

На аллее с воинскими почестями похоронены погибший в результате теракта первый глава ДНР Александр Захарченко и другие защитники Донбасса.

Обсуждался вопрос о реконструкции Аллеи героев, рассказал Пушилин. Заниматься этим вопросом будет Российское военно-историческое общество, деньги уже выделены из резервного фонда президента России.

«Важно не забывать тех, кто отдал жизнь за освобождение Донбасса. Олицетворение памяти наших героев должно быть достойно их подвигу», — написал врио главы ДНР.

Как сообщалось ранее, в марте 2023 года президент России Владимир Путин распорядился выделить средства на восстановление монументов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Москвы по увековечению памяти соотечественников, проявивших самоотверженность в годы Великой Отечественной войны.