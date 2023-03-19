Киев, 19 марта, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Власти Канады отправили киевскому режиму бронированные ремонтно-эвакуационные машины, предназначенные для обслуживания танков Leopard 2. Об этом 19 марта сообщили в своём телеграм-канале украинские войска.

(сс) U.S. Army Bergepanzer 3

«Канада отправила Украине бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3. Они предназначены для обслуживания украинских танков Leopard 2», — говорится в сообщении.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что Украине согласовали предоставление дополнительной военной помощи из Канады, Германии, Франции, Дании, Эстонии, Швеции и Польши. Решение принято по итогам заседания «Рамштайн».