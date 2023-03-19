Краснодар, 19 марта, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Певице МакSим (Марине Абросимовой) стало плохо во время концерта в Сочи. Об этом 19 марта сообщает телеграм-канал Super.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Певица МакSим во время выступления на церемонии открытия матча

Отмечается, что исполнительнице стало плохо во время концерта в «Розе Хутор», она с трудом произносила слова своей песни и поспешно ушла за кулисы.

По словам PR-директора певицы Яны Богушевской, сейчас певицу осматривают врачи. Она предположила, что исполнительнице стало плохо из-за сложного расписания, большого количества съёмок и проведения нескольких» десятков концертов подряд.

По словам директора певицы Павла Назарова, состояние певицы резко ухудшилось в момент начала выступления, при этом он уверен, что это не помешает Максим и дальше радовать своих поклонников, поскольку все концерты в рамках тура «Я буду жить» состоятся.

Отмечается, что деньги за этот концерт деньги будут возвращены.