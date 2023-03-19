Вашингтон, 19 марта, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в своем аккаунте Twitter призналась, что удовлетворена возможным арестом экс-президента США Дональда Трампа.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

«У него не получится скрыться от своих правонарушений, проявления неуважения к нашим выборам и подстрекательств к насилию», — считает она.

Пелоси убеждена в том, что судебная система США решит, как привлечь Трампа к ответственности.

Радость экс-спикера не нашла поддержку у пользователей соцсети. Один из них написал, что «не может дождаться, когда они придут за Пелоси».

«От правосудия не скроетесь ни Вы, ни остальные винтики коррумпированной машины. Позор вам всем», — вторит другой автор. «Вы следующая», — добавил комментатор.

«А теперь давайте рассмотрим все Ваши финансовые дела», — пишет другой пользователь.

Напомним, бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил ранее, что 21 марта его намереваются задержать на основании старых обвинений.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению спикера палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти, прокуратура в Нью-Йорке злоупотребляет служебным положением и пытается свести политические счёты с Трампом.