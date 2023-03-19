Хабаровск, 19 марта, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Хабаровский «СКА-Нефтяник» 19 марта со счетом 3:1 обыграл кемеровский «Кузбасс» в финале чемпионата России по хоккею с мячом.

Михаил Медведев/ИТАР-ТАСС «СКА-Нефтяник»

Команда стала чемпионом России в пятый раз. Третье место занял архангельский «Водник», переигравший в матче за бронзу московское «Динамо» со счетом 6:4.

Как сообщалось ранее, сборная России не примет участия в чемпионате мира по хоккею с мячом, который пройдет в конце марта — начале апреля в Швеции. Команду отстранили от участия в турнире, который изначально должен был пройти в России, по политическим причинам.