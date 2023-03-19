Симферополь, 19 марта, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Водитель, совершивший наезд на родителей с тремя детьми в Нижнегорском районе Крыма, задержан. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщили 19 марта в управлении МВД по Республике Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

По данным полиции, водитель был пьян. Пешеходы двигались по краю проезжей части.

«Водитель задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 264 УК РФ», — сказала РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Наталья Кашкарова.

Речь идёт о причинении тяжкого вреда здоровью водителем, находящимся в состоянии опьянения. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в крымском селе Емельяновка семья из пяти человек попала под колёса автомобиля. Людей сбил 54-летний водитель на машине ВАЗ. Дети 2018, 2020 и 2021 годов рождения госпитализированы в тяжёлом состоянии, их мать находится в стационаре в состоянии средней тяжести.