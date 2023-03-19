В Крыму задержали водителя, сбившего семью с тремя детьми
Симферополь, 19 марта, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Водитель, совершивший наезд на родителей с тремя детьми в Нижнегорском районе Крыма, задержан. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщили 19 марта в управлении МВД по Республике Крым.
По данным полиции, водитель был пьян. Пешеходы двигались по краю проезжей части.
«Водитель задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 264 УК РФ», — сказала РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Наталья Кашкарова.
Речь идёт о причинении тяжкого вреда здоровью водителем, находящимся в состоянии опьянения. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в крымском селе Емельяновка семья из пяти человек попала под колёса автомобиля. Людей сбил 54-летний водитель на машине ВАЗ. Дети 2018, 2020 и 2021 годов рождения госпитализированы в тяжёлом состоянии, их мать находится в стационаре в состоянии средней тяжести.