Тюмень, 19 марта, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, представляющий Архангельскую область, выиграл скиатлон на 30 км на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.

Павел Бедняков/РИА Новости Александр Большунов

Большунов пробежал дистанцию за 1 час 11 минут и 0,1 секунды. Вторым стал представляющий Ханты-Мансийский автономный округ Сергей Устюгов, отставание которого составило пять секунд.

Замкнул тройку Иван Якимушкин из Тюменской области. Он отстал от победителя на 29,3 секунды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представляющая Архангельскую область лыжница Наталья Непряева выиграла скиатлон на 15 км на чемпионате России в Тюмени.