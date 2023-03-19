Анкара, 19 марта, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Национальная разведывательная организация Турции провела в Сирии специальную операцию по уничтожению члена запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее сирийского крыла «Силы народной самообороны» (СНС). Об этом 19 марта сообщил телеканал Haberturk.

Aramis X. Ramirez Турецкий солдат

Согласно опубликованным данным, ликвидирован Мехмет Йылдырым, также известный как Хамза Кобани. Телеканал уточняет, что он отвечал за финансовые операции Рабочей партии Курдистана в таких городах Сирии, как Алеппо и Телль-Рифаат.

Операция была проведена в Алеппо. По данным телеканала, Мехмет Йылдырым вступил в партию в 1986 году.

Как сообщало ИА REGNUM, глава египетского МИД Самех Шукри заявил, что Египет и Турция намерены полностью нормализовать двусторонние отношения. По словам египетского министра, у обеих сторон есть политическая воля для вступления на путь полной нормализации отношений.