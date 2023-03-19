Мелитополь, 19 марта, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Киевские власти для снижения бдительности ВС России и общества приступили к реализации спланированной информационно-психологической спецоперации, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Последнее время, как по команде, через западные СМИ и украинские инфопомойки выходит серия ложных вбросов о снарядном голоде и недостатке резервов, хотя на самом деле противник серьёзно усиливается», — добавил он.

Рогов заявил, что ВСУ параллельно ведут подготовку к наступлению в Запорожской области, разведкой прощупывают линию обороны, в том числе с помощью диверсантов.

По словам председателя движения, российская армия о планах противника знает, а попытка наступления может стать роковой для всей группировки.

Давление на Киев оказывают в Белом доме. США толкают ВСУ к наступлению в преддверии президентских выборов, Джо Байдену необходимо предоставить американцам иллюзию победы на Украине, заключил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны, в Запорожье российские военные пресекли разведку боем, предпринятую ВСУ, уничтожен пикап с националистами.