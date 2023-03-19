Сочи, Краснодарский край, 19 марта, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Аэропорт Сочи стал принимать рейсы, которые были задержаны из-за густого тумана. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе компании «Аэродинамика», управляющей аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэрофлот

«Аэропорт Сочи начал принимать рейсы. С 11:00 в районе аэропорта улучшение видимости», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аэропорт уже принял четыре рейса. Кроме того, вылет задержанных рейсов начался с запасных аэродромов и в течение ближайшего времени они прибудут в Сочи.

В компании добавили, что улучшение видимости возможно до 18:00, после чего туман вновь может усилиться.

Напомним, 18 марта сильный туман в Сочи препятствовал взлёту и посадке самолётов. Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Аэрофлот» приостановила полёты из Москвы и регионов в Сочи 19 и 20 марта.