Берлин, 19 марта, 2023, 12:16 — ИА Регнум. В рейтинге популярности политических объединений ФРГ партия «Альтернатива для Германии» впервые с 2018 года опередила входящую в правящую коалицию партию «зеленых». Это следует из результатов опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.

Armin Weigel/Global Look Press Паhтия «Альтернатива для Германии»

Согласно данным, за партию «Альтернатива для Германии» готовы отдать свои голоса 16% опрошенных, а за партию «Союз-90»/«зеленые» — 15%. В результате партия «Альтернатива для Германии» вытеснила партию «зеленых» с третьего места.

За консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов готовы проголосовать 28% респондентов — он является лидером опроса. Вторую строчку заняла Социал-демократическая партия Германии — 21% голосов. За Свободную демократическую партию готовы проголосовать 8% респондентов, за Левую партию — 5%.

Как передавало ИА REGNUM, в партии «Альтернатива для Германии» заявили, что «Северный поток» должен быть отремонтирован и вновь введен в действие.