В ФРГ партия «Альтернатива для Германии» стала популярнее «зелёных»
Берлин, 19 марта, 2023, 12:16 — ИА Регнум. В рейтинге популярности политических объединений ФРГ партия «Альтернатива для Германии» впервые с 2018 года опередила входящую в правящую коалицию партию «зеленых». Это следует из результатов опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.
Согласно данным, за партию «Альтернатива для Германии» готовы отдать свои голоса 16% опрошенных, а за партию «Союз-90»/«зеленые» — 15%. В результате партия «Альтернатива для Германии» вытеснила партию «зеленых» с третьего места.
За консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов готовы проголосовать 28% респондентов — он является лидером опроса. Вторую строчку заняла Социал-демократическая партия Германии — 21% голосов. За Свободную демократическую партию готовы проголосовать 8% респондентов, за Левую партию — 5%.
Как передавало ИА REGNUM, в партии «Альтернатива для Германии» заявили, что «Северный поток» должен быть отремонтирован и вновь введен в действие.