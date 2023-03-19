Лондон, 19 марта, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Производство боеприпасов для Киева задерживается из-за нехватки взрывчатых веществ в Евросоюзе. Об этом 19 марта пишет британская газета The Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По информации издания, ЕС не может оперативно выполнить заказы из-за скудных поставок пороха, тротила и пластиковой взрывчатки.

Отмечается, что в Европе обнаружились недостаточные запасы оружия и слабые производственные мощности, истощённые десятилетиями недостаточного финансирования.

По словам чиновников ЕС, главная проблема в том, что для крупномасштабного военного производства оборонная промышленность европейских стран находится не в лучшем состоянии.

Согласно прогнозам, увеличение спроса на боеприпасы может привести к повышению цен, а не к росту объёмов выпуска. Большинство заводов, производящих боеприпасы и компоненты для них, уже работает на полную мощность.

Ранее агентство Reuters сообщало, что 20 марта в Евросоюзе подпишут пакт о закупках артиллерийских снарядов калибра 155 мм для ВСУ.