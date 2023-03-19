Братск, Иркутская область, 19 марта, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета по Иркутской области начали доследственную проверку по факту утечки двуокиси хлора на Братском ЛПК (филиал группы «Илим»), произошедшей 18 марта из-за свища в трубе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Согласно опубликованным данным, в результате инцидента пострадали пять человек. Проверка проводится по статье 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»).

«На данный момент установлено, что свищ устранен, предприятие работает в штатном режиме, пострадавшим оказывается необходимая помощь», — сообщили в пресс-службе, добавив, что следовали выясняют все обстоятельства произошедшего.

Свою проверку проводит и прокуратура Иркутской области. По её итогам будет дана оценка исполнению законодательства об особо опасных производственных объектах и охране труда.

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