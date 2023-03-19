Люксембург, 19 марта, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Украину не скоро примут в Европейский союз, заявил экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Я весьма раздосадован неосторожностью многих политиков, в том числе западных, которые обещают Украине скорое присоединение к Евросоюзу. Я такого варианта не вижу», — цитирует его газета Kurier.

Он уточнил, что Украина сможет вступить в Евросоюз только после завершения конфликта и претворения в жизнь всех необходимых реформ, а это «произойдёт не скоро».

Вместе с тем Юнкер назвал весьма вероятным то, что в долгосрочной перспективе Украина после нынешних событий войдет в ЕС. Он также выступил за контакты с Россией и Китаем и призвал подавать сигналы о готовности к диалогу.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер Польши Анджей Дуда по итогам переговоров в Варшаве с чешским коллегой Петром Павелом заявил журналистам, что принятие Украины в Евросоюз — общая политическая цель для двух стран.

По словам польского президента, Украина обладает «огромным потенциалом в сфере сельского хозяйства, природных ресурсов и промышленности».