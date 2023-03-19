Тюмень, 19 марта, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Представляющая Архангельскую область лыжница Наталья Непряева выиграла скиатлон на 15 км на чемпионате России — 2023 в Тюмени. Гонка прошла 19 марта.

Павел Бедняков/РИА Новости Наталья Непряева

Непряева пробежала дистанцию за 39 минут 36,5 секунды. Второй стала Елизавета Пантрина из Тюменской области, отставание которой составило 5,6 секунды.

Замкнула тройку Анастасия Кулешова из Нижегородской области. Она отстала от победительницы на 6,8 секунды.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта олимпийский чемпион Сергей Устюгов одержал победу в классическом спринте на чемпионате России.