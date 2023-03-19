Донецк, 19 марта, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Драматический театр Мариуполя восстановят к концу 2024 года. Об этом 19 марта доложил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин президенту РФ Владимиру Путину в ходе его поездки в город.

Павел Лисицын/РИА Новости Разрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе

«Драмтеатр сделает Санкт-Петербург к концу 2024 года», — рассказал он, добавив, что труппу и персонал в количестве 160 человек уже набрали.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин встретился с жителями Мариуполя, которые получили новые квартиры. Он пообщался с новосёлами, а после приглашения одной из семей зашёл к ним домой.

По словам Хуснуллина, в 2023 году в Мариуполе планируется отремонтировать 54 км дорог и пять мостов.