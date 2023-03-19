Москва, 19 марта, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Заявление министра юстиции Германии Марко Бушманна о намерении арестовать президента России Владимира Путина в случае его появления на германской земле требует правовой оценки. Об этом заявил председатель СКР Александр Бастрыкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

Председатель СКР поручил дать необходимую правовую оценку высказываниям министра юстиции ФРГ «о выполнении незаконного требования Международного уголовного суда об аресте граждан РФ на территории Германии», указано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

17 марта досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого не признаёт Россия, выдала ордер на «арест» президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка при президенте Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бушманн объявил, что Германия арестует президента России в соответствии с ордером на арест, выданным МУС. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что МУС себя дискредитировал, а у экспертов ООН нет полномочий расследовать военные преступления. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что решения МУС ничего не значат для России, в том числе с правовой точки зрения.