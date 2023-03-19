Москва, 19 марта, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Более 503 млн рублей направят на проведение научных исследований в области здравоохранения в рамках федерального проекта «Медицинская наука для человека». Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По её информации, на средства федерального финансирования будут создаваться новые медицинские изделия, разрабатываться лекарства на основе технологий тканевой инженерии и клеточных технологий, кроме этого будут проведены клинические исследования.

Уточняется, что работу по этим направлениям организуют в МГУ имени М. В. Ломоносова, а также в учреждениях, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству и Минобрнауки.

Отмечается, что мероприятия по созданию новых лекарственных препаратов и медицинских изделий с использованием инновационных технологий предусмотрены в федеральном проекте «Медицинская наука для человека».

Как передавало ИА REGNUM, донецкая компания получила лицензию на разработку и производство лекарственных средств. Получение лицензии на производство даёт возможность зарегистрировать новые лекарственные средства и снизить себестоимость антисептических средств.